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В столице во время жары тщательнее моют дороги и тротуары

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Коммунальщики начали тщательно делать свою работу.
Уборка улиц
Уборка улиц
КГГА

Киевские дорожники с началом жаркого лета выводят больше техники для мойки и уборки на улицах. При этом в “Киевавтодоре” говорят, что эта работа продолжается круглосуточно.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За прошедшие сутки на дорогах работали около 60 поливомоечных машин. Также очищали проезжие части 13 пылесосов. Для уборки использовали 21 малый пылесос, - сообщил заместитель генерального директора КК “Киевавтодор” Александр Павловский.

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Мытье магистральных улиц проводят с 23:00 до 6:00 часов утра, когда на них трафик наименьший. Другие улицы - в течение суток.

Кроме того, регулярно убирают остановки общественного транспорта. Их, а также другие узкие места очищают бригады с ручной уборки. За прошедшие сутки работали 77 бригад.

Напомним, Киев за двое суток побил несколько температурных рекордов. Ночь на четверг в Киеве была самой теплой за последние 140 лет.

 

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Теги: Киев, столица, уборка улиц
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