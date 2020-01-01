Коронавирус в Киеве: Число больных приближается к 4 тысячам

За последние сутки в столице выявили более 70 новых больных, более 20 человек пришлось госпитализировать.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 72 человек, включая двух медиков. Двое ранее заболевших умерли за минувшие сутки, сообщает Телеграм-канал мэра столицы Виталия Кличко.

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“На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика“, - написал Кличко.

Он отметил, что среди новых заболевших – 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16. В Днепровском – 9 и в Голосеевском районе – 8 случаев, - сообщил мэр.

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По словам Кличко, из числа новых больных в киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Кроме того, за сутки медики выписали после выздоровления 32 человека.

Напомним, на утро субботы, 13 июня, подтверждено уже 30506 случаев заражения коронавирусом. По данным медиков, за последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая.

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