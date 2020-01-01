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Коронавирус в Киеве: Число больных приближается к 4 тысячам

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За последние сутки в столице выявили более 70 новых больных, более 20 человек пришлось госпитализировать.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 72 человек, включая двух медиков. Двое ранее заболевших умерли за минувшие сутки, сообщает Телеграм-канал мэра столицы Виталия Кличко.

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“На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика“, - написал Кличко.

Он отметил, что среди новых заболевших – 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16. В Днепровском – 9 и в Голосеевском районе – 8 случаев, - сообщил мэр.

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По словам Кличко, из числа новых больных в киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Кроме того, за сутки медики выписали после выздоровления 32 человека.

t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, на утро субботы, 13 июня, подтверждено уже 30506 случаев заражения коронавирусом. По данным медиков, за последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая.

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Теги: коронавирус, Киев, Кличко
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