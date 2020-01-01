У киевлян произошел конфликт с силовиками из-за стройки
Жители одного из микрорайонов недовольны строительством и пытаются блокировать грузовики, их оттеснила полиция.
В Киеве произошел конфликт между жителями Русановских садов и полицией, сообщает Киев оперативный в субботу, 13 июня.
"Предварительно, причиной конфликта, как ни странно, стало строительство моста. Вроде как тут намечено сделать съезд, который будет проходить через сады. Именно этим и недовольны жители, которые перекрыли дорогу", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как силовики оттесняют людей, чтобы освободить проезжую часть.
Напомним, накануне в Киеве пытались штурмом взять Шевченковский суд Киева. где проходило заседание по делу Сергея Стерненко, которому СБУ объявила подозрение в умышленном убийстве.
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