У киевлян произошел конфликт с силовиками из-за стройки

Жители одного из микрорайонов недовольны строительством и пытаются блокировать грузовики, их оттеснила полиция.

В Киеве произошел конфликт между жителями Русановских садов и полицией, сообщает Киев оперативный в субботу, 13 июня.

"Предварительно, причиной конфликта, как ни странно, стало строительство моста. Вроде как тут намечено сделать съезд, который будет проходить через сады. Именно этим и недовольны жители, которые перекрыли дорогу", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как силовики оттесняют людей, чтобы освободить проезжую часть.

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