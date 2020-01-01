В Киеве за сутки 66 новых случаев COVID-19, - Кличко

Один человек умер от коронавируса в столице.

За прошедшие сутки в столице коронавирусную болезнь COVID-19 лабораторно подтвердили у 66 человек местных жителей. Таким образом в столице уже 3904 случая коронавируса. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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Среди новых случаев 6 медработников. Один житель столицы умер.



"Еще у 66 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.



Болезнь диагностировали у 37 женщин возрастом от 24 до 80 лет, и 25 мужчин от 18 до 62 лет. Коронавирус также подтвердили у четырех несовершеннолетних: девятилетнего мальчика и 3 девочек от 4 до 11 лет.



16 человек проходят лечение амбулаторно, остальные - на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 648 человек.

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