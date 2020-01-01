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В Киеве во время оформления ДТП сбили полицейскую

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В результате инцидента патрульная получила открытый перелом правой голени, закрытый перелом левой голени, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.
Сотрудница полиции пострадала в ДТП
Сотрудница полиции пострадала в ДТП
Наш Киев
 
В Киеве, в воскресенье, 14 мая, во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции, пострадавшую срочно госпитализировали с серьезными травмами, сообщает патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.
 
Около 15 часов дня во время патрулирования на проспекте Палладина правоохранители заметили аварии между иномаркой Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.
 
Во время оформления ДТП сотрудница полиции стояла между служебным автомобилем и поврежденным Nissan.
 
"В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fе, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции", - рассказали правоохранители.
 
В результате инцидента патрульная получила открытый перелом правой голени, закрытый перелом левой голени, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.
 
Напомним, что в селе Магала Черновицкой области микроавтобус сбил двух мальчиков на велосипеде. Обоих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
 
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Теги: Киев, ДТП, патрульная полиция, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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