В Киеве голый мужчина спрыгнул с балкона, а в квартире нашли труп

Правоохранители выясняют, почему мужчина пытался помешать спасателям потушить огонь и как его действия связанны с трупом внутри квартиры.

Вечером в воскресенье, 14 июня, столичным спасателям пришлось ликвидировать пожар в квартире, жилец которой пытался им всячески помешать, а затем и вовсе спрыгнул с балкона. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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“В 17:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михайловской, 22 в Шевченковском районе столицы. На место происшествия прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части“, - говорится в сообщении.

Прибыв на вызов, спасатели обнаружили, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится голый человек. Бойцы ГСЧС начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, но тот оказывал сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара.

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Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что составляло прямую угрозу жизни пожарных, и в конце просто выпрыгнул с балкона. Пострадавшего сразу передали бригаде скорой медицинской помощи в сопровождении правоохранителей, - сообщили в ГСЧС.

В 17:31 пожар был локализован, и в 17:39 ликвидирован. Во время тушения огня в квартире был обнаружен труп женщины. Обстоятельства данного события будут изучать правоохранительные органы.

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Напомним, на Луганщине в “серой зоне“ произошел крупный пожар. С возгоранием сухой травы и лесной подстилки в Новоайдаровском районе боролись 84 человека и 17 единиц техники.

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