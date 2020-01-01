Появилось видео ДТП, в котором девушку-копа зажало между автомобилями

Во время оформления ДТП в Киеве неосторожный водитель снес полицейское авто и патрульных.

Авария произошла в в районе Академгородка кадр из видео

Очевидцы опубликовали момент страшного ДТП в Киеве, в котором погибла сотрудница патрульной полиции. Ролик появился в популярном Фейсбук-сообществе “Киев-Оперативный“.

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На видео запечатлен момент, как в группу авто на месте оформления ДТП в районе столичного Академгородка на высокой скорости врезается еще один автомобиль. В результате столкновения между двумя машинами оказались зажаты женщина-инспектор патрульной полиции и водитель одного из автомобилей, участвовавшего в ДТП, которое офоромлялось. Оба они получили тяжелые травмы.

На помощь пострадавшим тут же бросились проезжавшие мимо водители. Движение по проспекту Палладина было частично перекрыто.

Напомним, вчера в Киеве во время оформления ДТП сбили полицейскую. В результате инцидента сотрудница патрульной полиции получила открытый перелом правой голени, закрытый перелом левой голени, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.

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