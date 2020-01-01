Директор столичной школы скрывала COVID-19 и ходила на работу, - Кличко

Преподавательница общалась с большим количеством людей после подтверждения коронавирусной болезни.

Правоохранительные органы могут открыть уголовное производство против директора одной из киевских школ за нарушение самоизоляции после подтверждения диагноза COVID-19. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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Обращение в правоохранительные органы направила Госпродпотребслужба.



"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, заболевшая коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела", - рассказал Кличко.

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По словам мэра, коронавирусную болезнь также подозревают у сотрудников трех детских садов в Оболонском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.



"Все три садика не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности, в детском саду № 804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В саду №495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в заведении №651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь - на самоизоляции. Все три садика город пока не откроет", - отметил городской голова.

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