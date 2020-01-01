В Киеве за сутки 53 новых случая COVID-19, - Кличко

Двое жителей столицы умерли от коронавируса.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 53 жителей Киева. Таким образом в столице уже 3957 подтвержденных случаев коронавируса. От этом в ходе традиционного онлайн-брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.



Уханьскую хворь выявили у 21 женщины возрастом от 36 до 86 лет и 27 мужчин от 20 до 87 лет. Также заболели пятеро несовершеннолетних: три девочки - 4, 5, и 6 лет, и два мальчика 5 и 9 лет.

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В стационарном режиме лечение проходят 5 киевлян, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.



Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Шевченковском районе - 12. В Соломенском - 9. В Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев.





Напомним, мэра Киева Виталия Кличко уличили в нарушении карантина.

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