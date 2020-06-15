Кличко запретил купаться на киевских пляжах

Купаться в Киеве пока запрещено.

Все пляжи в Киеве на данный момент открыты для посетителей, но только как прибрежные зоны. При этом купаться на них, несмотря на жару, запрещено.

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Об этом в Facebook 15 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Столичный градоначальник отметил, что купаться на пляжах запрещено до специального разрешения Госпродпотребслужбы.

Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие - должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей два раза в день, - сообщил мэр Киева.

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Напомним, в Киеве голый мужчина спрыгнул с балкона, а в квартире нашли труп. Правоохранители выясняют, почему мужчина пытался помешать спасателям потушить огонь и как его действия связанны с трупом внутри квартиры.

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