Суд над Стерненко: Полиция проверит действия копов при потасовке

Полиция проверит, не применяли ли полицейские ненужную силу против активистов.

Полицейские задержали пять человек возле Шевченковского районного суда города Киева, где сегодня избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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“Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались“, - заявили в полиции.

Отмечается, что полицейские задержали пятерых наиболее активных участников потасовки. Их доставили в управление полиции для установления личных данных и получения объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий.

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В то же время после сообщений в СМИ о том, что полицейские применили неоправданную силу против участников акции возле здания суда, в полиции решили провести служебную проверку действий своих сотрудников.

По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сегодня произошли столкновения между митингующими и правоохранителями возле здания Шевченковского райсуда. Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как двое полицейских куда-то уводят его девушку. По словам Стерненко, ее “заломали“ без каких-либо причин.

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