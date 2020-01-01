На Русановских садах в Киеве произошли стычки протестующих с полицией

Люди строили местную дорогу за свой счет и выступают против того, чтобы по ней ездили многотонные грузовики.

В Киеве в микрорайоне Русановские сады произошли стычки между местными жителями и полицией. Об этом сообщает районная группа в Facebook в понедельник, 15 июня.

"Здесь местные власти, депутаты Киевсовета или Верховной Рады, здесь милиция с кулаками ведет диалог с обществом", - пишет активист Александр Барабошко.

Он отмечает, что когда людям нужна была дорога, власти не реагировала, когда нужно было вывозить мусор, власть также не отзывалась, когда нужно было наводить порядок, власть тоже игнорировала местных жителей.

"Власть появилась когда-то стало нужно ей. В данном случае проезд многотонников по дороге, которая делалась за счет сообщества Русановских садов. Община отказала городу. Это была не просьба или диалог, это был язык ультиматумов без всякой дорожной карты. Город пришел ночью, пока люди спали - демонтировали шлагбаум и будку охраны, которая уже несколько лет выполняла функцию безопасности для жилого массива", - продолжает Барабошко.

Он также подчеркивает, что жители Русановских садов поддерживают строительство моста на Троещину, но протестуют против съездов на Русановские сады. Они требуют, чтобы строительная техника двигалась специально созданной подъездной дорогой, а не центральной садовой, которую сами содержат.

"Представьте себе, если бы вырвали шлагбаум на Новопечерских Липках или в Конче-Заспе. Возможно такое? Трудно себе представляю", - добавляет активист.

Напомним, что в первый раз у киевлян произошел конфликт с силовиками из-за стройки 13 июня. Жители одного из микрорайонов недовольны строительством и пытаются блокировать грузовики, их оттеснила полиция.

Также сообщалось, что в Киеве участники акции в поддержку Стерненко перекрыли дорогу. Группа поддержки Сергея Стерненко грозит продолжать перекрытие соседних улиц, вплоть до проспекта Победы.

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