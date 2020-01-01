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В Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19

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Коронавирус выявили у сотрудников сервисного цента МВД №8047.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Сервисный центр Министерства внутренних дел №8047, который находится улице Большая Кольцевая, 110а в Киеве, закрыли после того, как у сотрудников диагностировали коронавирусную болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

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В ведомстве отметили, что граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очереди, смогут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в столице.

Об открытии сервисного центра сообщат дополнительно.

В МВД также напомнили о необходимых мерах безопасности в связи с продолжением карантина из-за распространения коронавирусной болезни. 

Напомним, директор столичной школы скрывала COVID-19 и ходила на работу.

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Теги: коронавирус, сервисный, МВД, карантин, Киев
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