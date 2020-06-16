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Кличко пояснил резкое снижение заболеваемости COVID-19 в Киеве

Комментариев: 1
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Дарницком районе.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
Скриншот видео

Еще 28 жителей Киева заболели коронавирусом. Два человека умерли. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - сообщил он

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“Среди заболевших 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девочка, которой 9 лет. А также 9 мужчин от 18 до 75 лет и семилетний мальчик. В больницы столицы госпитализированы два пациента. Остальные лечатся дома“ - говорится в соообщении.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Дарницком районе - 7, Деснянском - 5 и в Днепровском - 4 случая

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“Такое количество больных за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием“ - отметил Кличко.

Киевский лабораторный центр проводил исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя! - подытожил он

Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Киева
Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Киева
КГГА

Ранее сообщалось о том, что директор столичной школы скрывала COVID-19 и ходила на работу.

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Теги: коронавирус, Киев, Украина
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Комментариев (1)
Ribikip    16.06.2020, 19:02
Оценка:  -18
Ribikip
Лучше бы он расказал как всех списывают на ковид - это было бы интереснее.
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