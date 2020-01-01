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Ярмарки в Киеве: Где можно купить недорогие продукты

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Сезонные ярмарки в столице стартуют 16 июня в Днепровском, Шевченковском и Святошинском районах.
Иллюстративное фото / Кроме обычных рынков в столице заработали сезонные ярмарки
Иллюстративное фото / Кроме обычных рынков в столице заработали сезонные ярмарки
EPA/UPG

На этой неделе в столице будут проведены сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства.

Продуктовые ярмарки в Киеве 16 июня состоятся в:

  • Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5,
  • Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

Продуктовые ярмарки в Киеве 17 июня состоятся в:

  • Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
  • Печерском районе - ул. Большая Васильковская;
  • Подольском районе - ул. Правды, 5-11.

Продуктовые ярмарки в Киеве 18 июня состоятся в:

  • Голосеевском районе - ул. Ломоносова;
  • Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;
  • Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5.

Продуктовые ярмарки в Киеве 19 июня состоятся в:

  • Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема;
  • Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • Печерском районе - переул. Виноградный, 4-6;
  • Соломенском районе - переул. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

Продуктовые ярмарки в Киеве 20 июня состоятся в:

  • Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Деснянском районе - ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского), ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской)
  • Днепровском районе - б-р Труда, 1-9;
  • Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
  • Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
  • Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13 / 1;
  • Соломенский район - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)
  • Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Продуктовые ярмарки в Киеве 21 июня состоятся в:

  • Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
  • Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Ранее Кличко пояснил резкое снижение заболеваемости COVID-19 в Киеве.

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Теги: продуктовые ярмарки, Киев, расписание
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