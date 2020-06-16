В метро Киева проезд оплачивали "в копилку"

Пассажиров киевского метро вчера ожидал непривычный способ оплаты за проезд в метро на станции Академгородок.

Пассажирам метро Киева вчера, 15 июня, пришлось оплачивать проезд, бросая деньги в специальную копилку возле турникета. Видео опубликовано в соцсети.

"Новый вид оплаты "в банку". Без чеков. Без сдачи. Без учета", - подписано видео.

В метро произошел сбой в работе системы оплаты проезда. На видео слышно, как сотрудник метро рекомендует пассажирам разменять деньги, а потом бросить деньги за проезд в копилку.

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