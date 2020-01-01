В Киеве останавливали "красную ветку" метро из-за "проникновения"

На станции Берестейская было зафиксировано "проникновение пассажира в тоннель". Мужчину задержали.

В метро Киева временно приостанавливалось движение "красной ветке" – Святошинско-Броварской линии в направлении станции Лесная. Об этом сообщает пресс-службаметрополитена на своей странице в Facebook во вторник, 16 июня.

Отмечается, что движение поездов в подземке приостанавливалось в связи с тем, что на станции Берестейская было зафиксировано "проникновение пассажира в тоннель".

Этого мужчину удалось задержать. Сейчас с ним работают правоохранители.

Пассажиры киевского метро стали свидетелями нескольких опасных для здоровья и жизни инцидентов.

Ранее в Киевском метрополитене очевидцы сняли на видео опасные развлечения молодых людей. Инцидент произошел между станциями Крещатик и Арсенальная.

Также сообщалось, что в вагоне киевского метро женщина сняла трусы.

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