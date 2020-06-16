Стали известны подробности инцидента, остановившего метро в Киеве

Мужчина находился на станции метро Берестейская, у него был нож и он грозился поранить себя. Затем он спрыгнул на колею и забежал в туннель.

В Киеве мужчину, забежавшего в туннель метро, обнаружили с ранением живота. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы во вторник, 16 июня.

"Сегодня около 18:00 в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро Берестейская находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в туннель. Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в туннеле станции Шулявская", - сказано в сообщении.

На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и личность потерпевшего.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве останавливали "красную ветку" метро из-за "проникновения". На станции Берестейская было зафиксировано "проникновение пассажира в тоннель".

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