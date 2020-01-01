Пьяный мужчина открыл все конфорки газовой плиты и грозился устроить взрыв. Полиция задержала злоумышленника, никто не пострадал.

В Киеве пьяный мужчина чуть не взорвал дом kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина пытался взорвать дом, но злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы во вторник, 16 июня.

"По спецлинии 102 поступило сообщение от мужчины о том, что его сын угрожает взорвать дом, напустив в квартире газа. На улицу Анатолия Соловьяненко немедленно выехала следственно-оперативная группа, спасатели и аварийная бригада Киевгаза. Как выяснилось, квартира находится на третьем этаже многоэтажки. Из квартир дома полицейские немедленно эвакуировали всех жителей, а само помещение работники профильных служб отключили от энерго- и газоснабжения", - сказано в сообщении.

Затем полицейские установили, что сын заявителя на кухне квартиры открыл все газовые конфорки, но будучи пьяным не смог объяснить свои действия.

Правонарушителя 1978 года рождения задержали и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Харькове с крыши дома бросили гранату. Полиция обнаружила на месте взрыва металлический предмет цилиндрической формы. Местные жители говорят, что с крыши бросили гранату.

А от взрыва гранаты в Одесской области пострадали пять человек. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские изъяли две гранаты.

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