Киевлянин получил 7 лет за убийство одним ударом в магазине

Мужчина, одним ударом убивший покупателя в столичном супермаркете, осужден на 7 лет.

Оболонский райсуд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, убившему одним ударом человека в супермаркете Киева. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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Суд объявил обвинительный приговор 35-летнему жителю Киева, который во время ссоры с мужчиной в супермаркете нанес ему смертельный удар, а после убийства более двух недель скрывался от правоохранителей.



Инцидент произошел в апреле 2019 года в торговом центре на улице Калнышевского в Оболонском районе Киева



Обвиняемый во время ссору с другим посетителем нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил повреждения головного мозга, переломы костей свода и черепа. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.



Оболонский суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы.

Напомним, полиция задержала семерых подозреваемых.

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