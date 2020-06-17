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Киевлянин получил 7 лет за убийство одним ударом в магазине

Комментариев: 3
Мужчина, одним ударом убивший покупателя в столичном супермаркете, осужден на 7 лет.
Убийца получил 7 лет тюрьмы
Убийца получил 7 лет тюрьмы
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Оболонский райсуд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, убившему одним ударом человека в супермаркете Киева. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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Суд объявил обвинительный приговор 35-летнему жителю Киева, который во время ссоры с мужчиной в супермаркете нанес ему смертельный удар, а после убийства более двух недель скрывался от правоохранителей.

Инцидент произошел в апреле 2019 года в торговом центре на улице Калнышевского в Оболонском районе Киева

Обвиняемый во время ссору с другим посетителем нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил повреждения головного мозга, переломы костей свода и черепа. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.

Оболонский суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы.

Напомним, полиция задержала семерых подозреваемых.

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Комментариев (3)
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Jonas7    17.06.2020, 20:03
Оценка:  0
Jonas7
Первый совет от тех кто занимается персональной защитой, всегда "не встревайте в конфликты", неадвекватов кругом пруд пруди. Никто не говорит быть терпилой, но последствия слов, поведения и то что рядом стоящий человек может быть заряжен на убийство, забывать не стоит. Будем надеятся что отсидит все
темп    17.06.2020, 19:44
Оценка:  +1
темп
Мало дали.
МиxасьUA    17.06.2020, 19:39
Оценка:  -18
МиxасьUA
Такие травмы он получил не от самого удара,а от удара головой о пол.Но это ничего не меняет.А 7 лет-очень мало за такое преступление.
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