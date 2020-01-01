Пассажиру киевского метро присудили 17 тысяч штрафа за отсутствие маски

Правоохранители и работники подземки проверяют пассажиров на наличие защитных масок. Иногда фиксируют нарушения.

Штраф размером в 17 тысяч гривен присудили пассажиру киевского метро за пребывание в подземке без маски. Об этом говорится в пресс-центре метрополитена.

По информации правоохранителей, которые проверяли пассижиров на соблюдение масочного режима, было составлено 37 административных протоколов о нарушениях.

"Во время проверки маску имели все пассажиры, однако пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина"., - сказано в сообщении.

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