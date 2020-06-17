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В Киеве мобильные группы будут следить за соблюдением карантина

Комментариев: 4
Столичный мэр рассказал о деятельности мобильных групп и напомнил о штрафах за несоблюдение карантина.
В столице будут тщательно следить за карантином
В столице будут тщательно следить за карантином
 
В Киеве усилили контроль за соблюдением карантина и правил безопасности.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге в столице.
 
Выяснилось, что в городе уже работают мобильные группы, контролирующие процесс.
 
"Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", - рассказал Кличко.
 
По его словам, эти группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания и в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.
 
Кличко напомнил, что штрафы за такие нарушения составляют от 17 до 51 тысячи гривен, на заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч гривен.
 
 
Еще сообщалось, что из-за сложной эпидемиологической ситуации карантин в стране продлят до 31 июля.

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Теги: Киев, карантин, Виталий Кличко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Noblesse_obliger    17.06.2020, 22:48
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Педалик,а ты сам в ресторане не нарушил карантин,а ЧМО???
rafa84    17.06.2020, 22:03
Оценка:  +1
rafa84
ВІТАЛЯ, ТЫ ЯДЕРНЫЙ ДЕГЕНЕРАТ, КАКАЯ НА Х У Й МУНИЦЫПАЛЬНАЯ ВАРТА, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ???
Путин-Xyйло    17.06.2020, 22:00
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Пи3дить их ногами
ШоколадныйБоx    17.06.2020, 21:58
Оценка:  -23
ШоколадныйБоx
Карантина?Того самого карантина,который вы,уроды вонючие,ослабили,не имея на то ни единого основания???
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