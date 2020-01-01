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В Киеве погорел на взятке родственник чиновника КГГА - СБУ

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Правоохранители задержали взяточника во время получения второго "транша" - 10-ти тысячи долларов.
Родственник чиновника требовал 15 тысяч долларов
Родственник чиновника требовал 15 тысяч долларов
СБУ
 
В Киеве на взятке задержан мужчина, который за деньги предлагал коммерсанту решить "вопрос" аренды земли в столице через должностных лиц Киевской городской государственной администрации и депутатов столичного горсовета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
Бизнесмен должен был заплатить 15 тысяч долларов за помощь в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе.
 
По версии следствия, для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА.
 
Правоохранители задокументировали получения первой части взятки в размере 5 тысяч долларов.
 
Позже спецслужбы задержали злоумышленника во время получения второго "транша" в - 10 тысяч долларов.
 
 
Ранее сообщалось, что в Киеве проректор требовал за вступление в университет 220 тысяч гривен.
 
Еще недавно сообщалось, что в Киеве задержан прокурор на взятке в 100 тысяч долларов.

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Теги: Киев, коррупция, КГГА, взятка, чиновники
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Источник: korrespondent.net

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