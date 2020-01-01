Немца, голым прыгнувшего с балкона, подозревают в убийстве киевлянки

В прокуратуре считают иностранца причастным к смерти гражданки Украины.

Мужчина вел себя неадекватно и прыгнул с балкона кадр из видео

Столичные правоохранители сообщили гражданину Германии о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины, тело которой после пожара обнаружили в квартире по ул. Михайловской в ​​Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру.

Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в итоге выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

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Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее во время тушения пожара в одной из киевских квартир голый мужчина спрыгнул с балкона. После ликвидации возгорания в этой же квартире нашли труп женщины.

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