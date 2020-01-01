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В Киеве через Днепр проложат канатную дорогу

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В столице должен появиться новый аттракцион.
Канатная дорога в Харькове (иллюстративное фото)
Канатная дорога в Харькове (иллюстративное фото)
wikipedia.org

В Киеве через Днепр обустроят аттракцион канатной переправы на участке между Аркой Дружбы народов и Трухановым островом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Отмечается, что канатную переправу создадут за счет инвестора, заказчиком реализации проекта является КП по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева “Плесо“. Предварительно длина канатной переправы составит 530 метров.

Проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия, - заверили в КГГА.

Напомним, поселок Коцюбинское войдет в состав Киева. Окруженный со всех сторон территорией столицы поселок хотят включить в состав Киева.

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Теги: канатная дорога, Днепр, Киев, аттаркцион, Труханов остров
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