В Киеве гражданину Германии объявили подозрение в убийстве

Подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения, отметили в прокуратуре.

Прокуратура Киева объявила подозрение гражданину Германии, который подозревается в умышленном убийстве женщины. Ее тело нашли после пожара в квартире жилого дома на улице Михайловской 15 июня. Об этом сообщает надзорное ведомство в четверг, 18 июня.

"По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру", – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в итоге выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Ранее в четверг стало известно, что в Москве мужчина расстрелял свою бывшую девушку и ее семью, после чего застрелился сам. Всего погибли четыре человека.

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