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В Киеве женщина с 3-летним ребенком выпали из окна: первые детали

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У женщины была затяжная депрессия.
Фото из места событий
Фото из места событий
Обозреватель

В Киеве на улице Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа.

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Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на комментарии матери женщины.

По словам женщины, у ее дочери была затяжная депрессия. Кроме того, сожитель жестоко избивал потерпевшую.

Мы смотрели телевизор, я ей кушать приготовила и ребенку... Она в спальне была с ребенком… - описала мать последние минуты перед происшествием.

Фото из места событий
Фото из места событий
Обозреватель

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Вероятно, что женщина пошла на этот поступок намеренно. При этом точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет. На месте событий работает полиция.

Напомним, 1 июня в Харькове из окна 19-го этажа элитного дома выпала 42-летняя женщина с грудным ребенком. Позже выяснилось, что погибшая - юрист и преподаватель Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Яна Н. Знакомые и коллеги не могут объяснить причины ее поступка.

 

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Теги: самоубийство, Киев, мать, ребенок
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