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Коронавирус в Киеве: Известно, как проверяются рестораны

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Заведения оштрафовали на сумму от 34 до 170 тыс грн.
Коронавирус в Киеве: Известно, как проверяются рестораны
Коронавирус в Киеве: Известно, как проверяются рестораны
КГГА

Сотрудники Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны проверили девять столичных ресторанов. Нарушение карантинных ограничений было выявлено в двух заведениях. Об этом сообщает КГГА в пятницу, 19 июня.

Выявленные нарушения - обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках - говорится в сообщении

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“На должностных лиц двух ресторанов было составлено два протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а для заведений - от 34 тыс до 170 тыс“ - говорится в сообщении. 

Городские власти усилили контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах Киева уже работают мобильные группы контроля. Они ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. 

Ранее сообщалось о том, что перуанец должен заплатить за лечение от COVID-19 130 тысяч долларов.

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Теги: Киев, карантин, рестораны
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