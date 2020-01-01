Коронавирус в Киеве: Известно, как проверяются рестораны

Заведения оштрафовали на сумму от 34 до 170 тыс грн.

Сотрудники Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны проверили девять столичных ресторанов. Нарушение карантинных ограничений было выявлено в двух заведениях. Об этом сообщает КГГА в пятницу, 19 июня.

Выявленные нарушения - обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках - говорится в сообщении

Читай также: Коронавирус в Украине: Страна снова побила очередной антирекорд

“На должностных лиц двух ресторанов было составлено два протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а для заведений - от 34 тыс до 170 тыс“ - говорится в сообщении.

Городские власти усилили контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах Киева уже работают мобильные группы контроля. Они ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, бытовых услуг и др.

Ранее сообщалось о том, что перуанец должен заплатить за лечение от COVID-19 130 тысяч долларов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.