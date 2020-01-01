Степанов оценил возможность закрытия метро в Киеве

Министр отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, все действия МОЗ будут "достаточно умны".

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что закрытие метрополитена в Киеве возможно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистов, касаемо усиления карантинных ограничений, информирует РБК-Украина.

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Министр отметил, что в Украине введен адаптивный карантин, и у МОЗ есть четкие критерии по усилению карантинных ограничений, в том числе и в столице.



"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные", - заявил он.



Во время общегосударственного карантин, метрополитен в Киеве, как и в других городах, был закрыт в течение нескольких месяцев. Работа столичного возобновилась с 25 мая.



Напомним, в Украине установлен очередной "рекорд" по количеству случаев коронавируса за сутки.

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