Можно как в Ла-Ла Ленд, не выезжая из Киева. Как прошла необычная кино-вечеринка?

13-14 июня IQOS , Планета Кино и Don ’ t Take Fake удивили киевлян необычной вечеринкой.

Можно как в Ла-Ла Ленд

На два дня паркинг нового коворкинга «Кооператив» превратили в авто кинотеатр под открытым небом. Получилось, и в правду, словно в американском кино – большой экран, 120 машин зрителей, официанты на роликах и электро-самокатах развозят попкорн между машинами.

В принципе, можно было сразу ожидать, что вечеринка будет выдающейся. IQOS известен своими супер-стильными и нестандартными ивентами – то пригласят рекламщика из Apple, то разорвут все шаблоны и устроят «Можно без пары» party на 14 февраля. О Don’t Take Fake и говорить не нужно. Трендовые фестивали – их второе имя. А когда к партнерству подключается еще и Планета кино, точно будет феерия.

Авто кинотеатр – как это?

Авто кинотеатры придумали в самой автомобильной стране мира – США. Там этот формат более известен как drive in (драйв-ин). Пик популярности авто-кинотеатров пришёлся на 1950-ые. Но 60-ые ознаменовали начало упадка эры кинодромов. В силу урбанизации города расширялись, а вслед за этим земля в пригородах (исконная дом драйв-инов) непрерывно дорожала. Становилось все популярнее иметь дома телевизор (сначала черно-белый, а затем и цветной). Затем кто-то впервые придумал устроить кинотеатр в торговых центрах, и тем самым окончательно подписал приговор кинодромам. Ну, а дальше вы и сами знаете – началась эпоха домашних компьютеров, безлимитного интернета и больших плазменных экранов.

Но современный мир дает вторую жизнь многим хорошим, но позабытым вещам. Ретро и винтаж в тренде. Новая волна интереса к автомобильным кинотеатрам всколыхнулась и в Украине. И Планета Кино, IQOS и DTF первыми в Украине организовали вечеринку для друзей в формате авто кинотеатра.

Безопасный формат вечеринок.

Такая концепция ивента сама по себе необычна и привлекает интерес. Но у нее есть еще одно достоинство – это безопасный способ провести мероприятие в условиях выхода из карантина.

Гости – каждый в своей машине. На въезде все получают пакет с масками и антисептиком. Если гости решают выйти из авто, то оказываются рассеянными по довольно большой территории и на открытом воздухе, а не в помещении.

Хотя, в принципе, необходимости выходить из машины и даже открывать окно – нет. На этом кинопоказе нет колонок и громкоговорителей. Звук к фильму проигрывается через отдельную радиоволну. Просто включаешь в машине радио, настраиваешься на нужную частоту и слушаешь звук к фильму, а заодно и организационные объявления. Распорядителями вечеринки стали радио Аристократы.

Данила Хомутовский, Лера Чачибая. Радио Аристократы.

Данила Хомутовский, Лера Чачибая. Радио Аристократы.

Вы ходить за попкорном и напитками тоже не нужно. Попкорна на развес в меню нет. Очередей за ним – тоже. Вместо этого Планета кино угощала гостей своим фирменным фасованным Pumpidup. А оформить заказ на попкорн или пепси можно было через специальный чат-бот в Телеграме. Делаешь заказ – и через пару минут официант на роликах доставляет его прямо к твоей машине. Фантастика. Такого даже в кино не бывает.