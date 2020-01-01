За сутки COVID-19 выявили у 92 жителей Киева, - Кличко
За прошедшие сутки в столице коронавирусную болезнь диагностировали у 92 человек. Один киевлянин умер. Об этом на ежедневном брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 92 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4 176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - отметил мэр.
COVID-19 выявили у 49 женщин возрастом от 20 до 92 лет и у 37 мужчин от 19 до 84 лет. Коронавирусом также заболели шестеро несовершеннолетних: 4 девочки от 11 до 16 лет, а также 10-месячный и 4-летний мальчики.
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7 пациентов были госпитализированы, а 85 проходят лечение на самоизоляции под контролем медиков.
За прошедшие сутки коронавирусную болезнь победили 46 человек. Таким образом с начала пандемии от COVID-19 излечились 1332 жителя Киева.
Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству случаев коронавируса.
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