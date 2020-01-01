Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Оболони пьяная женщина устроила стрельбу

Комментариев: 0
Нарушительницей оказалась воровка-рецидивистка.
На Оболони пьяная женщина устроила стрельбу
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/2
На Оболони пьяная женщина устроила стрельбу
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Столичные правоохранители задержали женщину, которая устроила стрельбу на столичной Оболони. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: В центре Одессы перестрелка: СМИ пишут о бандитских разборках

Как сообщается, по спецлинии 102 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зои Гайдай в Киеве слышны выстрелы. На указанный адрес сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

На месте правоохранители обнаружили женщину с явными признаками алкогольного опьянения. При осмотре личных вещей в рюкзаке правонарушительницы полицейские нашли устройство для отстрела резиновыми пулями “Форд-12“ и патроны к нему.

Читай также: Пьяные военные стреляли у детского центра

Отмечается, что именно эта гражданка и стреляла в воздух. Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 34-летняя жительница Запорожской области, неоднократно судимая за кражи.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники полиции проверяют происхождение изъятого оружия.

Напомним, несколько дней назад в Дрогобыче стреляли. Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу, и обвинили его в хулиганстве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: стрельба, Киев, травматическое оружие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь