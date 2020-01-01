На Оболони пьяная женщина устроила стрельбу

Нарушительницей оказалась воровка-рецидивистка.

Столичные правоохранители задержали женщину, которая устроила стрельбу на столичной Оболони. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как сообщается, по спецлинии 102 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зои Гайдай в Киеве слышны выстрелы. На указанный адрес сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

На месте правоохранители обнаружили женщину с явными признаками алкогольного опьянения. При осмотре личных вещей в рюкзаке правонарушительницы полицейские нашли устройство для отстрела резиновыми пулями “Форд-12“ и патроны к нему.

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Отмечается, что именно эта гражданка и стреляла в воздух. Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 34-летняя жительница Запорожской области, неоднократно судимая за кражи.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники полиции проверяют происхождение изъятого оружия.

Напомним, несколько дней назад в Дрогобыче стреляли. Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу, и обвинили его в хулиганстве.

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