На Оболони пьяная женщина устроила стрельбу
Столичные правоохранители задержали женщину, которая устроила стрельбу на столичной Оболони. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
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Как сообщается, по спецлинии 102 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зои Гайдай в Киеве слышны выстрелы. На указанный адрес сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.
На месте правоохранители обнаружили женщину с явными признаками алкогольного опьянения. При осмотре личных вещей в рюкзаке правонарушительницы полицейские нашли устройство для отстрела резиновыми пулями “Форд-12“ и патроны к нему.
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Отмечается, что именно эта гражданка и стреляла в воздух. Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 34-летняя жительница Запорожской области, неоднократно судимая за кражи.
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.
Сейчас сотрудники полиции проверяют происхождение изъятого оружия.
Напомним, несколько дней назад в Дрогобыче стреляли. Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу, и обвинили его в хулиганстве.
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