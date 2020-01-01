В Киеве многочисленные случаи COVID-19 среди учителей – Кличко

В столичных школах регистрируются всё новые случаи заражения. Такие школы полностью уходят на самоизоляцию.

В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов. Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в пятницу, 19 июня.

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“Появляются новые случаи заболевания коронавирусом и среди педагогов. В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах №270, №212, №282 и в лицее №51. А также в школе № 235 и новый случай в школе №197. Там везде заболели учителя. В школе №308 коронавирусом заболел завуч. Там всех работников, - поскольку много было контактных, - отправили на самоизоляцию“, - сообщил Кличко.

Столичный градоначальник также заявил, что отмена обязательного внешнего независимого оценивания является взвешенным решением в нынешней эпидемиологической ситуации.

Я благодарен, что государство прислушалось к нашей позиции. И ученикам, которые не собираются в этом году поступать в украинские вузы, разрешили не сдавать ВНО. Те же, кто будут поступать в ВУЗы, смогут пройти внешнее независимое оценивание. Это – взвешенное решение в сложившейся ситуации, - отметил Кличко.

Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 92 жителей Киева. С начала эпидемии в столице уже 4 176 подтвержденных случаев коронавируса.

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