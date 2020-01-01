В Киеве открыли 32 пляжа

При этом купаться можно только на 12 пляжах, еще на двух не рекомендуется, а на 18 - можно отдыхать, но без купания.

В КГГА в пятницу, 19 июня, назвали 12 пляжей, где возможен комфортный и безопасный отдых с купанием.

Коммунальное предприятие Плесо подготовило пляжи Водоворот, Предместная Слободка, Троещина, Пуща-Водица, Галерный, Венеция, Радуга, Детский, Центральный, Золотой и Молодежный. На всех этих пляжах разрешено купаться, так как они прошли все необходимые проверки и вполне безопасны для отдыха и купания.

Кроме того, есть еще 18 мест у водоемов, где возможен отдых без купания, а именно: зоны отдыха Белая, Верхняя, Наталка, Редьчина, Городская, Березняки, Довбычка, Лесная, Русановская коса, Русановский канал, Алмазная, Осокорки, Солнечная, Совская балка, Святошин, Голубая, Синеозерная и зона отдыха Горбачиха.

В то же время пляжи Тельбин и Вербное были подготовлены, но пока там купаться не рекомендуется.

Напомним, 15 июня Кличко заявил, что киевские пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха, купаться в столице запрещено. По его словам, Госпродпотребслужба пока не давала разрешение на купание в столичных водоемах.

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