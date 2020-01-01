В небе над Киевом заметили облако в форме гриба
В ГСЧС призвали не волноваться, поскольку это природное явление, которое называется “наковальня”.
Жители Киева в пятницу, 19 июня, заметили в небе над городом облако в виде гриба или воронки. ГСЧС призвало не паниковать и объяснило природу загадочного явления в Facebook.
“Мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, (которое – ред.) называется "наковальня", – указали в ведомстве.
Отмечается, что наковальня образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, а трансформируется в обычные воздушные массы.
“Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине, Винниччине”, – добавили в ГСЧС.
Cмотрите фотогалерею: В небе над Киевом заметили облако в форме гриба
Напомним, в июле 2018 года в Украине сняли гигантское облако в виде ядерного гриба.
Ранее сообщалось, что после дождя над Черниговом появились редкие облака Mammatus.
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