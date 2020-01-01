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В небе над Киевом заметили облако в форме гриба

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В ГСЧС призвали не волноваться, поскольку это природное явление, которое называется “наковальня”.
В небе над столицей увидели загадочное облако
В небе над столицей увидели загадочное облако
facebook.com/MNS.GOV.UA
 
Жители Киева в пятницу, 19 июня, заметили в небе над городом облако в виде гриба или воронки. ГСЧС призвало не паниковать и объяснило природу загадочного явления в Facebook.
 
“Мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, (которое – ред.) называется "наковальня", – указали в ведомстве.
 
Отмечается, что наковальня образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, а трансформируется в обычные воздушные массы.
 
“Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине, Винниччине”, – добавили в ГСЧС.
 
 
Напомним, в июле 2018 года в Украине сняли гигантское облако в виде ядерного гриба
 
Ранее сообщалось, что после дождя над Черниговом появились редкие облака Mammatus.

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Теги: Киев, фото, Облака, облако, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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