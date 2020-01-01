В Киеве мошенники едва не украли квартиру у пенсионеров

Преступление сорвал нотариус, который заподозрил подделку документов.

В столице будут судить организованную группу за попытку незаконного завладения квартирой пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что злоумышленники пытались присвоить жилье, в котором проживают пенсионеры, но правоохранители помешали им реализовать преступный план. Досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства направлены в суд.

К работникам столичной полиции поступила информация о том, что мужчина планирует незаконную махинацию по присвоению квартиры. Злоумышленник нашел в столице квартиру с жителями пожилого возраста, подыскал пособников и вместе с ним разработал преступный план, - рассказали в полиции.

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По словам заместителя начальника отделения Голосеевского управления полиции Александра Бойко, следователи задокументировали незаконную деятельность трех человек и задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мы выяснили, что один из фигурантов подделал необходимые для регистрации документы, в частности свидетельство о праве собственности на квартиру, а пособница должна была оформить недвижимость на свое имя. Далее правонарушители обратились для заверения сделки к частному нотариусу, которая предположила возможную подделку документа. Поэтому чиновник не решилась подписать договор, а сообщила об этом в полицию, - говорит Бойко.

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Задержанные – 36-летний киевлянин, который находится в статусе обвиняемого за совершение аналогичного преступления на территории Шевченковского района, и ранее не судимые 55-летняя киевлянка и 45-летний житель Киевской области.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (Оконченное покушение на преступление), ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного расследования организатор находился под круглосуточным домашним арестом, а другим суд избрал в качестве меры пресечения ночной домашний арест.

Сейчас мы направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в Голосеевский районный суд столицы для определения злоумышленникам наказания. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, - добавил подполковник полиции.

Напомним, под Хмельницким обокрали СТО волонтеров, чинивших машины сил ООС. Ворами оказались двое местных жителей, один из которых оказался ранее судим.

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