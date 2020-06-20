За сутки в Киеве 76 новых больных, один человек умер

С начала эпидемии в столице подтвердили 4 252 случая COVID-19.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 19 июня, обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 человек. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм.

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Таким образом, за весь период эпидемии в столице уже 4 252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние сутки инфекцию выявили у 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчиков, которым 2, 7 и 17 лет. В числе заболевших также двое медиков.

За минувшие сутки зафиксирована одна смерть от коронавируса. Всего с начала эпидемии инфекция убила 97 жителей Киева.

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Из числа новых заболевших за последние сутки госпитализировали 5 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолел 1 391 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 15, Соломенском – 11, в Дарницком и Святошинском районах – по 8 случаев.

КГГА

Напомним, коронавирус в Украине за последние сутки подтвердили у 841 человека, у 35 825 с начала эпидемии. Также Украина вплотную приблизилась к страшному рубежу – коронавирус убил уже 994 человека.

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