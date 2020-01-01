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В заведениях Киева провели ночные "карантинные" рейды

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К админответственности привлечены 17 учреждений. Против деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела.
Проверка прошла в 27 заведениях
Проверка прошла в 27 заведениях
Jugendhub / Facebook
 
В Киеве провели проверки в 27 развлекательных учреждениях для выявления нарушений карантина в ночное время, к административной ответственности привлечены 17 нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в субботу, 20 июня.
 
"Мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований провели рейды на соблюдение карантинных мероприятий в 27 развлекательных учреждениях столицы в ночное время в выходные дни. По результатам проверок 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". За обнаруженные нарушения относительно деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные производства по ст. 325 УК Украины", - говорится в сообщении.
 
Также по состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий в 1020 учреждениях общественного питания, в 900 продовольственных магазинах, в 445 объектах непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где проходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования.
 
Во время проведения комиссионных мероприятий обнаружены нарушения преимущественно на объектах общественного питания, а именно: отсутствие средств индивидуальной защиты - работники работают без масок, перчаток; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное число дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов; проведение обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках.
 
По результатам работы комиссий составлено 375 административных протоколов по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". 
 
Как сообщалось, на следующей неделе в Украине начнутся усиленные проверки заведений общественного питания.

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Теги: Киев, карантин, проверки, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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