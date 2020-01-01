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Из-за пожара в центре Киева образовались пробки

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Огонь охватил три этажа здания от 9 до 11. Спасателям удалось быстро локализовать возгорание.
 
В центре Киева произошел пожар в офисном здании на улице Богдана Хмельницкого, что принадлежит Киевпроекту. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный в субботу, 20 июня.
 
Отмечается, что возгорание началось около 20:40, огонь охватил три этажа - от 9 до 11. Пламя распространилось на 150 квадратных метров.
 
Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, ликвидация пожара продолжается.
 
Жертв и пострадавших в происшествии нет. 
 
Чаасть улицы перекрыли, из-за чего там образовался затор.
 
 
Как сообщал Корреспондент, на видео попал момент взрыва электровышки в Киеве.
 
Напомним, на ул. Бориспольской, 9, в Дарницком районе столицы произошел пожар.
 
 

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Теги: Киев, пожар, пробки, спасатель, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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