Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевскую многоэтажку разнесло взрывом газа: появилось видео

Комментариев: 11
Известно, что причиной взрыва стала утечка газа.
Фото из места событий
Фото из места событий
Страна

В воскресенье, 21 июня, в многоэтажном доме в столице, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Вероятно, причиной взрыва стала утечка газа. 

Читай также: На Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на мине

Об этом сообщает Страна, публикуя видео из места событий.

Известно, что сейчас на месте инцидента работают, спасатели, полицейские и медики.

Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. На место срочно выехали все службы, - сказано в сообщении.

Читай также: На Луганщине прогремел взрыв, есть жертвы

На данный момент нет достоверных данных о количестве пострадавших или погибших. На опубликованном видео видно, что дом сильно пострадал. Часть квартир полностью уничтожена.

Напомним, из-за пожара в центре Киева образовались пробки. Огонь охватил три этажа здания от 9 до 11. Спасателям удалось быстро локализовать возгорание.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: пожар, взрыв, многоэтажка, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    21.06.2020, 12:20
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Какой нахрен газ??? Наибольшие разрушения в жилой комнате. и газ не дает такой силы взрыва.
Vixerunt    21.06.2020, 12:40
Оценка:  -1
Vixerunt
У шахтёров спроси что делает газ когда взрывается в замкнутом пространстве; людей размазывает по стенкам так что фарш получается. Некоторые в банкоматы его напускают и потом всё отделение банка на ремонт. Это реально сильная вешь.
ВосставшийИзБана    21.06.2020, 12:45
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Сейчас лето. Жарко. Окна открыты. А это значит, что газ выветривается сквозняком и не набирает нужной концентрации как в шахте. К тому же, даже если взрыв и происходит, избыточное давление выходит в окна. И сравнивать шахту с квартирой неправильно.
Брюква_и_Клюква    21.06.2020, 12:54
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
С другой стороны дома в этой квартире в двух комнатах вынесло рамы, а со стороны лестничной площадки нафиг выгнуло панель. При этом нет следов пожара. Значит, не было сквозняка.
ВосставшийИзБана    21.06.2020, 12:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Посмотрите на фото. Больше всего пострадала комната, отделенная от кухни другой комнатой. Связь с кухней только через коридор. Если бы это был газ - больше всего пострадала бы кухня. Но по московитскому сценарию все списывают на газ.
Брюква_и_Клюква    21.06.2020, 12:48
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Не факт. Если в кухне окна открыты, а в к комнатах - закрыты, но наибольшая концентрация именно там.
ВосставшийИзБана    21.06.2020, 12:56
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если в комнате окна закрыты в твкую жару, что маловероятно, то как через узкий и длинный коридор в комнату попадет нужное количество газа? Только диффузия или конвекция. А у них очень маленькая скорость. Для этого нужно несколько часов. За это время соседи почувствовали бы запах газа.
Брюква_и_Клюква    21.06.2020, 12:46
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Зависит от концентрации. В Днепре при взрыве газа весь стояк снесло.
ВосставшийИзБана    21.06.2020, 12:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Есть мнение, что в Днепре причиной обрушения всего стояка стало нарушение несущей конструкции в подвале. Я склоняюсь к этой версии. Если снесло весь стояк, почему соседи не пострадали?
bertal    21.06.2020, 12:08
Оценка:  -1
bertal
газа? а жильцы не учуяли запаха? и так во всем, убийство-это защита, подрыв квартиры-утечка газа, сбил пешехода на зебре-виноват пешеход и т.д., страна идиотов
Жеральд    21.06.2020, 11:55
Оценка:  -2
Жеральд
рашисткий мир?...в Киеве
ВосставшийИзБана    21.06.2020, 12:22
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
В любой непонятной ситуации взрывай жилые дома.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь