Киевскую многоэтажку разнесло взрывом газа: появилось видео

Известно, что причиной взрыва стала утечка газа.

В воскресенье, 21 июня, в многоэтажном доме в столице, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Вероятно, причиной взрыва стала утечка газа.

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Об этом сообщает Страна, публикуя видео из места событий.

Известно, что сейчас на месте инцидента работают, спасатели, полицейские и медики.

Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. На место срочно выехали все службы, - сказано в сообщении.

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На данный момент нет достоверных данных о количестве пострадавших или погибших. На опубликованном видео видно, что дом сильно пострадал. Часть квартир полностью уничтожена.

Напомним, из-за пожара в центре Киева образовались пробки. Огонь охватил три этажа здания от 9 до 11. Спасателям удалось быстро локализовать возгорание.

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