Взрыв в Киеве: обвалилось несколько квартир

Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все компетентные службы.

На Позняках произошел взрыв в жилом доме facebook.com/slavamaso

В Киеве в районе Позняки произошел взрыв, предположительно, газа в жилом доме на улице Крушельницкой 1/5, сообщает Киев.Оперативный 21 июня на своей странице в Facebook.

Повреждены квартиры на нескольких этажах. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все компетентные службы.

Как сообщили Украинской правде в ДСНС, по предварительной информации, под завалами есть люди. Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

На снимках из соцсетей видно, что взрыв уничтожил несколько квартир. Разрушена также боковая стена и окна, выходящие на другую сторону дома.

Местные жители сообщают в социальных сетях, что службы перекрывают дороги, прилежащие к дому, где произошел взрыв.

16 июня сообщалось, что в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался взорвать дом, открыв все конфорки. Его задержала полиция.

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