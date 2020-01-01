Взрыв дома в Киеве: из-под завалов вытащили ребенка, появился погибший

Около двух десятков человек эвакуировали.

Спасатели продолжают поисковую операцию на месте взрыв дома на проспекте Григоренко в Киеве. После взрыва в многоэтажке на проспекте Григоренко в Киеве, оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС.

Читай также: Из-за пожара в центре Киева образовались пробки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что р результате взрыва погиб по меньшей мере один человек.

По состоянию на 11:00 найдено 1 погибшее лицо. Эвакуированы 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жильцов дома, - сообщили в ГСЧС.

К слову, на месте взрыва сейчас находится 75 спасателей и 15 единиц техники.

Читай также: Взрыв в Киеве: обвалилось несколько квартир

Издание Страна пишет, что на месте инцидента спасатели обнаружили малолетнего ребенка.

Отмечается, что спасатели уже увезли ребенка с места происшествия и сейчас он находится в полной безопасности. О его состоянии пока ничего неизвестно Однако известно, что его родители могли все еще остаться под завалами, их найти пока не удалось. Спасатели продолжают поиски и эвакуацию пострадавших при взрыве.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в многоэтажном доме в столице, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Вероятно, причиной взрыва стала утечка газа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.