Кличко и Аваков прибыли на место взрыва дома в Киеве

Мэр и глава МВД лично прибыли на место ЧП.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на место взрыва многоэтажного дома на проспекте Григоренко.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

Издание пишет, что Кличко приехал около 11:40. Тогда с момента взрыва прошло почти два часа. Вместе со столичным градоначальником на Позняки прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Кличко анонсировал, что через некоторое время проведет специальный брифинг Кличко по поводу происшествия.

Вместе с Кличко приехал Аваков Страна.ua

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Напомним, спасатели продолжают поисковую операцию на месте взрыв дома на проспекте Григоренко в Киеве. После взрыва в многоэтажке на проспекте Григоренко в Киеве, оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС.

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