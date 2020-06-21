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Кличко и Аваков прибыли на место взрыва дома в Киеве

Комментариев: 3
Мэр и глава МВД лично прибыли на место ЧП.
Кличко прибыл на место взрыва
Кличко прибыл на место взрыва
Страна.ua

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на место взрыва многоэтажного дома на проспекте Григоренко.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

Издание пишет, что Кличко приехал около 11:40. Тогда с момента взрыва прошло почти два часа. Вместе со столичным градоначальником на Позняки прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Кличко анонсировал, что через некоторое время проведет специальный брифинг Кличко по поводу происшествия.

Вместе с Кличко приехал Аваков
Вместе с Кличко приехал Аваков
Страна.ua

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Напомним, спасатели продолжают поисковую операцию на месте взрыв дома на проспекте Григоренко в Киеве. После взрыва в многоэтажке на проспекте Григоренко в Киеве, оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС.

 

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Теги: взрыв, Киев, Аваков, Кличко
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Комментариев (3)
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Hoor    21.06.2020, 14:10
Оценка:  -1
Hoor
Ребят, давайте не будем во всем видеть шанс полаять на власть. Это правильно, что первые лица не спрятались, а приехали на место ЧП... а то что без маски - реально плохо((
ВосставшийИзБана    21.06.2020, 13:40
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Виталик, нефиг шастать! Почему без намордника?!
Потому_что    21.06.2020, 13:36
Оценка:  -4
Потому_что
Самые главные реформаторы тысячалетия.
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