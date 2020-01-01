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Взрыв в многоэтажке Киева: нашли погибшего

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Спасли из-под завалов троих человек. ГСЧС сообщает о проведении работы по эвакуации жителей дома.
Спасатели нашли под завалами тело одного погибшего
Спасатели нашли под завалами тело одного погибшего
ГСЧС

В Киеве в Дарницком районе в девятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook 21 июня.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7, 8 этажей. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Нацполиции", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Взрыв в многоэтажке Киева: нашли погибшего

По последним данным, спасатели нашли тело одного погибшего человека. Эвакуирован 21 человек. Спасены из-под завалов три человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

От спасательной службы привлечено 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

 

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Теги: Киев, газ, взрыв, Позняки
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Источник: korrespondent.net

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