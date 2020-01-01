Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально
Глава МВД Арсен Аваков лично прибыл на место взрыва многоэтажки на проспекте Григоренко в Киеве. На месте ЧП министр сделал резонансное заявление.
Читай также: Кличко и Аваков прибыли на место взрыва дома в Киеве
Об этом сообщает Страна.
Аваков не исключает, что дом в Киеве подорвали взрывным устройством. Но эту версию тщательно проверят эксперты.
По данным издания, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве: газ или взрывное устройство.
Читай также: Киевскую многоэтажку разнесло взрывом газа: появилось видео
Напомним, спасатели продолжают поисковую операцию на месте взрыва дома на проспекте Григоренко в Киеве. После взрыва в Киеве жертвами оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.