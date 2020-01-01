Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально

Речь идет о вероятном использовании взрывного устройства.

Аваков и Кличко сейчас находятся на месте взрыва Страна

Глава МВД Арсен Аваков лично прибыл на место взрыва многоэтажки на проспекте Григоренко в Киеве. На месте ЧП министр сделал резонансное заявление.

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Об этом сообщает Страна.

Аваков не исключает, что дом в Киеве подорвали взрывным устройством. Но эту версию тщательно проверят эксперты.

По данным издания, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве: газ или взрывное устройство.

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Напомним, спасатели продолжают поисковую операцию на месте взрыва дома на проспекте Григоренко в Киеве. После взрыва в Киеве жертвами оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС.

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