Взрыв дома в Киеве: появилось видео из дрона

Дрон снял место ЧП.

Спасательная операция на проспекте Григоренко в Киеве продолжается. Дрон заснял масштаб и последствия взрыва многоэтажки на Позняках, в результате которого погибли по меньшей мере два человека.

Видеоролик опубликовало издание Страна.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что под завалами столичного дома могут находиться от двух до шести человек.

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Также городской голова отметил, что при взрыве были разрушены все этажи с четвертого по восьмой.

Напомним, Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально. Речь идет о вероятном использовании взрывного устройства.

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