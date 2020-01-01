Взрыв в Киеве: спасатели подозревают теракт

Спасатели прокомментировали взрыв дома в Киеве.

На данной момент правоохранительные органы не называют единую версию взрыва жилого дома в Киеве на улице Софии Крушельницкой. Следствие не исключает вероятность активации взрывного устройства в многоэтажке.

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Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, следствие сейчас рассматривает несколько версий. Среди них и версия о теракте.

Сейчас рассматриваются полицией все версии... В том числе и взрыв газа, в том числе и взрыв неизвестного взрывного устройства, есть и много других версий, - сказал чиновник.

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Известно, что на место ЧП прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что президент Владимир Зеленский уже проинформирован о взрыве.

Напомним, ранее Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально. Речь идет о вероятном использовании взрывного устройства.

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