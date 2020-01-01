Взрыв в Киеве: В доме со вторника был запах газа
В компании Киевгаз подтвердили, что накануне проводили поверку счетчиков в многоэтажке Дарницкого района Киева, где в воскресенье утром произошел взрыв.
Жители подъезда в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв, говорят, что еще во вторник вечером чувстовали запах газа и вызвали аварийную службу в среду утром, сообщает издание ДТП.киев.юа.
В компании Киевгаз подтвердили, что накануне проводили поверку счетчиков в многоэтажке и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.
Представительница Киевгаза Елена Мичурина рассказала УНИАН, что проверка газовых счетчиков является стандартной обязательной процедурой.
"Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа Киевгаза. У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", — сказала она.
По информации Мичуриной, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, далее идет проверка на утечки газа.
На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.
На вопрос издания, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.
"Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять", — пояснила она.
По информации Мичуриной, причины взрыва невозможно выяснить до момента проведения расследования и предоставления официальных заключений.
Напомним, что в результате взрыва обрушились четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева.
Мэр Киева сказал, что дом снесут, а жителей поселят в интернат.
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