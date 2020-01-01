Взрыв в Киеве: В доме со вторника был запах газа

В компании Киевгаз подтвердили, что накануне проводили поверку счетчиков в многоэтажке и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.

Представительница Киевгаза Елена Мичурина рассказала УНИАН, что проверка газовых счетчиков является стандартной обязательной процедурой.

"Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа Киевгаза. У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", — сказала она.

По информации Мичуриной, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, далее идет проверка на утечки газа.

На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.

На вопрос издания, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.

"Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять", — пояснила она.