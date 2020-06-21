В Киеве неизвестные избили водителя и разбили его автомобиль
Очевидцы засняли нападение на видео в Днепровском районе Киева, пострадал водитель автомобиля Chevrolet.
В микрорайоне Воскресенка Днепровского района Киева группа молодых людей избила водителя и разбила его автомобиль Chevrolet, сообщает Киев Оперативный.
Причины нападения и суть конфликта неизвестна.
На видео видно, что нападавшие используют палки и разбивают окна автомобиля.
Напомним, что в ночь с 20 на 21 июня в кафе поселка Житомирской области произошла поножовщина, в результате которой девять человек получили ранения, один из раненых скончался.
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