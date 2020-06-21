В Киеве неизвестные избили водителя и разбили его автомобиль

Очевидцы засняли нападение на видео в Днепровском районе Киева, пострадал водитель автомобиля Chevrolet.

В микрорайоне Воскресенка Днепровского района Киева группа молодых людей избила водителя и разбила его автомобиль Chevrolet, сообщает Киев Оперативный.

Причины нападения и суть конфликта неизвестна.

На видео видно, что нападавшие используют палки и разбивают окна автомобиля.