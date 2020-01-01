Взрыв в Киеве: Из дома эвакуировали 23 человека

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека.

Жильцов дома переселят в интернат на Харьковском шоссе. На данный момент на переселение записались 27 человек из подъезда, где произошла трагедия и 36 человек из соседних подъездов. Семь жителей разрушенного подъезда уже выехали на новое место.