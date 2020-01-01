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Взрыв в Киеве: Из дома эвакуировали 23 человека

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ГСЧС подтверждает одну жертву в результате взрыва, также на месте происшествия разблокированы трое человек.
 
Из дома по улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв, эвакуировали 23 человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
 
Служба подтвердила гибель двух человек в результате взрыва. Одна из них женщина 1943 года рождения. 
 
 
В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека.
 
Жильцов дома переселят в интернат на Харьковском шоссе. На данный момент на переселение записались 27 человек из подъезда, где произошла трагедия и 36 человек из соседних подъездов. Семь жителей разрушенного подъезда уже выехали на новое место.
 
Одними из пострадавших в результате взрыва в Киеве стали работники Укрзалізниці, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По словам министра, он поручил, чтобы пострадавших вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде компании.
 
Напомним, что жители подъезда, в котором произошел взрыв, говорят, что еще во вторник вечером чувстовали запах газа и вызвали аварийную службу в среду утром.
 
В компании Киевгаз подтвердили, что накануне проводили проверку счетчиков в многоэтажке и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.
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Теги: взрыв, эвакуация, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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